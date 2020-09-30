Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

В то время, как во вторник у Раков, Весов и Скорпионов был удачный день, сегодня Овнов, Львов и Дев будут сопровождать трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 30 сентября, расскажут Українські Новини.

Овен

Звезды советуют Овнам не торопить события в этот день. Дела будут идти гораздо лучше, если представители знака смогут сдерживать свои эмоции и не будут действовать необдуманно. В личной жизни следует сглаживать все острые углы в общении со второй половинкой и близкими. Помните, что возникшие в этот период конфликты забудутся еще не скоро.

Лев

Львы в среду смогут рассчитывать только на свои силы. Любые попытки попросить помощи у окружающих не увенчаются успехом. В среду также не исключены небольшие проблемы в делах. Чтобы их избежать, звезды советуют серьезно относиться к любым действиям и отказаться от спешки. Кроме того, завязанные в этот день новые отношения могут стать не очень длительными и не будут приносить морального удовлетворения обоим партнерам.

Дева

Дев ждет неоднозначный день. С самого утра представители этого знака не будут чувствовать уверенность в себе и своих. Потому звезды советуют в среду не терять бдительности, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. В этот день также придется разбираться со всеми возникшими трудностями самостоятельно и взвалить на себя часть домашних забот.

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