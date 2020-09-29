Астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в октябре

В то время, как в понедельник Павел Глоба прогнозировал начало хорошего периода для выполнения задач, требующих творческого подхода, второй месяц осени подарит Овнам, Ракам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам позитивные перемены, о которых они давно мечтали. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждет представителей этих пяти знаков зодиака в октябре.

Овен

Овны будут рады переменам, которые принесет им октябрь. Возможно, они даже уже не знали, что сделать со своей жизнью, чтобы стать лучше, избавиться от боли и разочарований. Во втором месяце представителей этого знака ждут хорошие вещи. Овны вернут былую уверенность в себе и в свою звезду удачи в любой сфере жизни – вне зависимости от того, чем они занимаются.

Рак

Раки прошли достаточно жизненных испытаний, и с октября смогут спокойно отдыхать и делать то, что им нравится и приходится по душе. Также ожидаются новости, которые дадут представителям этого знака большие надежды, а также люди, которые будут на их стороне буквально во всем. Негативных моментов в октябре практически не будет.

Стрелец

Стрельцы с октября и до конца года наконец смогут положить конец всем плохим вещам и победить все неприятности. Даже если представители этого знака до сих пор относили себя к неудачникам, теперь появится гораздо больше причин считать себя везучим и абсолютно счастливым человеком. Уже к концу ноября у Стрельцов может быть совсем другая жизнь.

Козерог

Октябрь и ноябрь – два замечательных месяца, в течение которых с Козерогами может случиться то, чего люди не переживают и за год. Представителей этого знака ждут маленькие и большие праздники, новые задачи, много любви. Даже те Козероги, которые уже привыкли к одиночеству и смирились с ним, теперь могут найти свое счастье, и это сильно изменит их жизнь. Теперь семья и благополучие близких станут одним из главных приоритетов на второй месяц осени.

Рыбы

Для Рыб октябрь станет поворотным моментом. В конце сентября они могли жаловаться, что ничего не идет по плану и что у них больше нет сил что-то делать. Но с октября все будет совершенно иначе. Дни представителей этого знака наполнятся энергией, Рыбы везде встретят поддержку и пойдут по правильному пути. Воспользуйтесь возможностями, которые получите в октябре, и создавайте прочный фундамент для ближайшего будущего.

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