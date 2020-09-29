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29 сентября 2020, вторник, 08:30 214
Lifestyle 2020-09-29T08:30:01+03:00
Українські Новини
Астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в октябре

Астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждут серьезные перемены в октябре

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на месяц, Астрологи, Гороскоп на октябрь
Гороскоп на октябрь. Фото: pixabay
Гороскоп на октябрь. Фото: pixabay

В то время, как в понедельник Павел Глоба прогнозировал начало хорошего периода для выполнения задач, требующих творческого подхода, второй месяц осени подарит Овнам, Ракам, Стрельцам, Козерогам и Рыбам позитивные перемены, о которых они давно мечтали. Астрологи рассказали подробнее о том, что ждет представителей этих пяти знаков зодиака в октябре.

Овен

Овны будут рады переменам, которые принесет им октябрь. Возможно, они даже уже не знали, что сделать со своей жизнью, чтобы стать лучше, избавиться от боли и разочарований. Во втором месяце представителей этого знака ждут хорошие вещи. Овны вернут былую уверенность в себе и в свою звезду удачи в любой сфере жизни – вне зависимости от того, чем они занимаются.

Рак

Раки прошли достаточно жизненных испытаний, и с октября смогут спокойно отдыхать и делать то, что им нравится и приходится по душе. Также ожидаются новости, которые дадут представителям этого знака большие надежды, а также люди, которые будут на их стороне буквально во всем. Негативных моментов в октябре практически не будет.

Стрелец

Стрельцы с октября и до конца года наконец смогут положить конец всем плохим вещам и победить все неприятности. Даже если представители этого знака до сих пор относили себя к неудачникам, теперь появится гораздо больше причин считать себя везучим и абсолютно счастливым человеком. Уже к концу ноября у Стрельцов может быть совсем другая жизнь.

Козерог

Октябрь и ноябрь – два замечательных месяца, в течение которых с Козерогами может случиться то, чего люди не переживают и за год. Представителей этого знака ждут маленькие и большие праздники, новые задачи, много любви. Даже те Козероги, которые уже привыкли к одиночеству и смирились с ним, теперь могут найти свое счастье, и это сильно изменит их жизнь. Теперь семья и благополучие близких станут одним из главных приоритетов на второй месяц осени.

Рыбы

Для Рыб октябрь станет поворотным моментом. В конце сентября они могли жаловаться, что ничего не идет по плану и что у них больше нет сил что-то делать. Но с октября все будет совершенно иначе. Дни представителей этого знака наполнятся энергией, Рыбы везде встретят поддержку и пойдут по правильному пути. Воспользуйтесь возможностями, которые получите в октябре, и создавайте прочный фундамент для ближайшего будущего.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака во второй половине сентября ждет роковая встреча.

Кроме того, астрологи спрогнозировали, какие знаки зодиака станут счастливее осенью-2020.

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