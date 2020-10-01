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01 октября 2020, четверг, 06:15 408
Общество 2020-10-01T06:15:01+03:00
Українські Новини
Родителям вернули "Пакет малыша". Как получить помощь от государства

Родителям вернули "Пакет малыша". Как получить помощь от государства

Кира Молчанова
Дети, Родители, рождение ребенка, Пакет малыша
Мама и ребенок. Фото: pixabay
Мама и ребенок. Фото: pixabay

Верховная Рада закрепила на законодательном уровне обязательность предоставления "пакета малыша" в натуральном виде.

За принятие законопроекта №3006а в целом проголосовали 264 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Предусматривается, что на законодательном уровне к видам государственной помощи семьям с детьми приравнивается выдача одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

При этом "пакеты малыша" будут выдаваться в заведении здравоохранения (роддоме или родильном отделении, перинатальном центре, неонатальном центре и т.д.) независимо от формы собственности и подчинения, работником учреждения охраны здоровья, уполномоченным на это администрацией соответствующего заведения.

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения "пакета малыша" его выдача производится местным структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

"Пакет малыша" предоставляется в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня рождения ребенка.

Размер стоимости составляет не менее 3 размеров прожиточного минимума для детей возрастом до 6 лет.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов поддержало предложение Минсоцполитики и присоединилось к разработке процедуры монетизации единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша".

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года.

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