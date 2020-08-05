В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"

Деньги, которые родители получат вместо "пакета малыша", они смогут потратить только по назначению. При этом требовать каких-то отчетов от родителей не будут. Об этом заместитель министра социальной политики Евгений Котик рассказал в программе "Официальная разговор", передает "УП".

Сообщается, что будет внедрена система, по которой за эти деньги родители смогут купить только детские товары и только в определенных магазинах, которые примут участие в данном проекте на договорных условиях.

Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, которая присоедится к этому проекту.

"В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать.

По торговым сетям, хотел бы отметить, что они будут не специализированные.

Мы не создавать определенные какие-то новые.

Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях", - объясняет он.



Замминистра также добавил, что в Минсоцполитики рассматривают вопрос о возможности выбора, но одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма - натуральная или денежная - будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров будет более оптимальным.



Как сообщали Українські Новини, в ЮНИСЕФ призвали Кабмин не менять "Пакет малыша" на деньги.



Ранее в Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо бэби-бокса.