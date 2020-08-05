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05 августа 2020, среда, 12:41 639
Общество 2020-08-05T14:15:02+03:00
Українські Новини
В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"

В Минсоцполитики объяснили, как будут контролировать деньги, которые выплатят вместо "пакета малыша"

Валерия Драгомирова
Минсоцполитики, Пакет малыша, бэби-боксы
Ребенок. Фото: pixabay
Ребенок. Фото: pixabay

Деньги, которые родители получат вместо "пакета малыша", они смогут потратить только по назначению. При этом требовать каких-то отчетов от родителей не будут. Об этом заместитель министра социальной политики Евгений Котик рассказал в программе "Официальная разговор", передает "УП". 

Сообщается, что будет внедрена система, по которой за эти деньги родители смогут купить только детские товары и только в определенных магазинах, которые примут участие в данном проекте на договорных условиях.

Обязанность по контролю за реализацией именно продуктов, вещей детского назначения будет осуществляться непосредственно банком, Минсоцполитики, а также торговой сетью, которая присоедится к этому проекту.

"В этом случае мы очень четко понимаем, что при предоставлении средств, они могут пойти в другом направлении, не на ребенка. Поэтому мы и ввели такую ​​систему, нашли новый механизм, который позволит это проконтролировать.

По торговым сетям, хотел бы отметить, что они будут не специализированные.

Мы не создавать определенные какие-то новые.

Это будут действующие торговые сети, которые просто присоединятся к этому проекту на договорных условиях", - объясняет он.

Замминистра также добавил, что в Минсоцполитики рассматривают вопрос о возможности выбора, но одной из основных задач этого пилотного проекта является узнать, какая форма - натуральная или денежная - будет лучше для людей, а также определить, какой набор детских товаров будет более оптимальным.

Как сообщали Українські Новини, в ЮНИСЕФ призвали Кабмин не менять "Пакет малыша" на деньги

Ранее в Минсоцполитики объяснили, как получить деньги вместо бэби-бокса

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