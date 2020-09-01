С сегодняшнего дня родителям новорожденных начнут выплачивать монетизацию "пакета малыша"

Пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начинается с 1 сентября 2020 года. Об этом говорится в постановлении № 744 от 29 июля, передают Українськi Новини.

Размер выплаты составит 5 тыс. гривен.

Денежная компенсация не выплачивается в случае отказа от новорожденного ребенка, отбывания матерью наказания в местах лишения свободы и дальнейшего пребывания новорожденного ребенка в доме ребенка при учреждении исполнения наказаний, смерти новорожденного ребенка в роддоме, а также получения натуральной помощи "пакет малыша".

Данные средства можно потратить у субъектов хозяйствования, которые присоединились к публичному договору о реализации пилотного проекта "Монетизация одноразовой натуральной помощи "пакет малыша".

Отмечается, что заведения торговли обязаны осуществлять контроль продажи товаров.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров установил выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" в 5 тыс. гривен.

Также ранее мы писали о том, почему пропали бэби-боксы и как их монетизируют.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости