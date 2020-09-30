Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны

В то время, как в Украине будут праздновать День защитника 14 октября, Президент Владимир Зеленский учредил День территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.



"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", - говорится в нем.



Согласно подписанному Зеленским указу № 417/2020 "О дне территориальной обороны Украины", он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.



Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Зеленский учредил день виноградаря и винодела. Этот профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.



Ранее Президент Владимир Зеленский учредил День фермера. Праздник будет отмечаться ежегодно 19 июня.

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