подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
30 сентября 2020, среда, 23:43 14
Общество 2020-10-01T00:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны

Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны

Валерия Драгомирова
Праздник, Владимир Зеленский, День территориальной обороны
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

В то время, как в Украине будут праздновать День защитника 14 октября, Президент Владимир Зеленский учредил День территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Учитывая важность территориальной обороны в обеспечении обороноспособности и территориальной целостности Украины, роль составляющих сектора безопасности и обороны и других субъектов, привлекаемых к выполнению задач территориальной обороны, а также с целью дальнейшего развития современных военных традиций Глава государства ввел День территориальной обороны Украины", - говорится в нем. 

Согласно подписанному Зеленским указу № 417/2020 "О дне территориальной обороны Украины", он будет отмечаться ежегодно в первое воскресенье октября.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Зеленский учредил день виноградаря и винодела. Этот профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

Ранее Президент Владимир Зеленский учредил День фермера. Праздник будет отмечаться ежегодно 19 июня. 

Больше новостей о: Праздник Владимир Зеленский День территориальной обороны

За должность мэра Киева будут соревноваться 20 кандидатов. Что о них известно
Кабмин рекомендует перенести три рабочих дня в 2021
Новости
Зеленский ввел в Украине День территориальной обороны 23:43
В августе уменьшился долг украинцев за отопление и газ, а за квартплату — вырос 23:18
Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы 22:42
Украинским полярникам увеличили размер суточных в 50 раз 22:08
На границе с Молдовой ограничили работу пункта пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" 21:58
больше новостей
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять 05:20
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
В Киеве уже 5 школ закрыли на коронавирусный карантин 23:59
больше новостей
Жена министра культуры гуляет в лесу в сапогах за $1500 14:33
"Ощадбанк" продлил переселенцам срок действия платежных карт до ноября 16:19
Зеленский уволил Фокина за несправедливую оценку ситуации на Донбассе и в Крыму 13:35
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове 16:03
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк возле мемориала воинам АТО. Скриншот: АНОНИМНО ЧЕРНИГОВ
Несовершеннолетние девушки танцевали тверк у мемориала погибшим воинам АТО. Полиция составила админпротоколы 13:30
больше новостей
На выборы мэра Харькова зарегистрировали 15 кандидатов: кто они
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok