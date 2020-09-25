Президент Владимир Зеленский учредил день виноградаря и винодела.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Закарпатскую область, передают Українськi Новини.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - день виноградаря и винодела. Я знаю, что это было важно для людей, которые работают в этой сфере. Это символичный шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии", - сказал он.

Согласно соответствующему указу №403 от 22 сентября, этот профессиональный праздник будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября.

Зеленский также сообщил, что поручил Кабинету Министров разработать и представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия.

"Мы часто говорим об экономическом национализме. Давайте сделаем так, чтобы закарпатское, одесское, херсонское и, конечно, крымское вино по качеству и популярности ничем не уступало французским, итальянским, испанским, португальским винам", - сказал Президент.

Как сообщали Українськi Новини, вавгусте 2020 года по сравнению с августом 2019 года импорт винограда увеличился на 50%, или на 2,861 млн долларов до 8,588 млн долларов, экспорт — уменьшился на 94,4% до 0,003 млн долларов.

В Украине, по данным Государственной службы статистики, стоимость столового вина отечественного производства также выросла на 11%. В июне этого года бутылка вина объемом 0,75 литра стоила в среднем 67,1 гривну, тогда как в июне 2018 – 60,4 гривен.

В Германии из-за аномально теплой зимы впервые не удалось собрать урожай винограда для вина "Айсвайн", которое делают из замороженных ягод.

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