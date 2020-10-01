За три місяці доходи і витрати українців зменшилися

Витрати і доходи українців в у другому кварталі 2020

Витрати і доходи українців в у другому кварталі 2020

У 2-му кварталі 2020 року доходи населення зменшилися на 4,5% в порівнянні з 2-м кварталом 2019 року до 867,549 млрд гривень, витрати — на 6,9% до 865,630 млрд гривень.

Про це Українським Новинам повідомила Державна служба статистики.

Загальне зменшення доходів відбулося внаслідок зменшення оплати праці - на 10,5%, а також від прибутку та змішаного доходу - на 7,3%.

Доходи і витрати населення України у 2-му кварталі 2020 року, дані Державної служби статистики:

млн гривень % ко 2-му кв. 2019 Доходи, всього: 867 549 95,5 1. Оплата праці 394 216 89,5 2. Прибуток і змішаний дохід 132 817 92,7 3. Доходи від майна, отримані 15 893 100,5 4. Соціальна допомога, інші поточні і капітальні трансферти, з них: 324 623 105,4 - соціальна допомога 167 544 114,6 - інші поточні трансферти 42 634 98,9 - соціальні трансферти в натурі 114 445 96,3 Витрати і заощадження, всього: 867 549 95,5 1. Купівля товарів і оплата послуг 763 707 92,2 2. Доходи від майна, оплачені 10 654 108,9 3. Поточні податки на прибуток, майно, та інші сплачені поточні трансферти, у тому числі: 91 269 99,8 - поточні податки на прибуток, майно та ін. 69 897 95,4 - внески на соціальне страхування 730 82,6 - інші поточні трансферти 20 642 119,5 Заощадження (приріст) 1 919 х 4. Накопичення нефінансових активів –13 133 х 5. Приріст фінансових активів, з них: 15 052 х - приріст грошових вкладень і заощаджень у цінних паперах 51 961 181,5 - заощадження в іноземній валюті 19 810 156,6 - позики, отримані, за винятком погашених –3 238 х

Як повідомляли Українські Новини, в 2021 році прожитковий мінімум може бути не менш ніж 40% медіанної зарплати.

Раніше Верховна Рада збільшила з 1 вересня мінімальну зарплату з 4,7 тис. до 5 тис. гривень з вересня.

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