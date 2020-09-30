Мы не в СССР и не под Кремлем: Кравчук ответил Грызлову на ультиматумы

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук призвал представителя России в ТКГ Бориса Грызлова не блокировать переговорный процесс и не выдвигать Украине ультиматумы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам заседания ТКГ в режиме видеоконференции, передают Українськi Новини.



Согласно ему, около четырех часов продолжалось обсуждение процедурных вопросов, что, однако, не позволило сразу перейти к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.



"Не выдвигайте нам ультиматумов - мы не в СССР и не под Кремлем. Украина - независимое государство, не позволит диктовать ей любые условия... (Призываю) не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы граждане Украины... Стороны должны работать над реализацией решений глав государств "нормандского формата", достигнутых во время Парижского саммита, приближая мир, которого так хотят люди...", - сказал Кравчук Грызлову.

Кравчук отметил, что украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября Кравчук заявил, что без внесения Верховной Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ.



Ранее Кравчук требовал от отдельных районов Донецкой и Луганской областей обеспечить Международному комитету Красного Креста (МККК) доступ к удерживаемым лицам.

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