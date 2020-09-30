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30 сентября 2020, среда, 21:58 3013
Происшествия 2020-09-30T21:59:13+03:00
Українські Новини
В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules

В Одессе совершил аварийную посадку американский военно-транспортный самолет C-130 Hercules

Елена Новикова
США, ВВС США, Аварийная посадка самолета, Одесский аэропорт, Отказ двигателя, военно-транспортный самолет, C-130 Hercules
Самолет ВВС США C-130 Hercules. Фото: Сергей Смоленцев/Думская
Самолет ВВС США C-130 Hercules. Фото: Сергей Смоленцев/Думская

В то время, как 4 сентября над Украиной впервые пролетели военные самолеты США Boeing B-52, в одесском аэропорту совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules. Об этом сообщает местное издание "Думская". 

Борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, которая расположена в Германии. В полете у самолета отказал один из четырех двигателей.

Также отмечается, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Владимира Путина.

Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.

Как сообщали Українські Новини, 25 сентября под Харьковом разбился военный самолет Ан-26, на его борту находились курсанты.

Ранее сообщалось о том, что Украина и США провели совместные учения в Черном море.

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