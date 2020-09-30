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30 сентября 2020, среда, 18:43 342
Силовые структуры 2020-09-30T18:43:39+03:00
Українські Новини
Украина и США провели совместные учения в Черном море

Украина и США провели совместные учения в Черном море

Кира Молчанова
Учения, Черное море, Военные учения, ВМС Украины

В Черном море корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели совместные учения американским эсминцем Roosevel. Суда двух стран отрабатывали взаимосовместимость по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.

Так, корабли отработали тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное. В ведомстве отмечают, что ВМС и в дальнейшем будет расширять сотрудничество в военной сфере с США.

"Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух государств", - заявил после учений командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Он отметил, что тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе.

Военные отрабатывают навыки маневров. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Военные отрабатывают навыки маневров. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Корабль ВМС Украины. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Корабль ВМС Украины. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
На учениях украинцы отрабатывают навыки взаимодействовать по стандартам НАТО. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
На учениях украинцы отрабатывают навыки взаимодействовать по стандартам НАТО. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В рубке украинского корабля. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В рубке украинского корабля. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Военные учения Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
Военные учения Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В учениях принимают участие корабли Украины и США. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа
В учениях принимают участие корабли Украины и США. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.uа

Как сообщают Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения "Объединенные усилия-2020", которые проходят в Херсонской и Николаевской области и отметил, что боевой опыт украинских военных становится частью учебно-боевых программ.

21 сентября Россия начала стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые прошли йдут рядом с оккупированными территориями Донбасса.

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