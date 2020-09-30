Украина и США провели совместные учения в Черном море

В Черном море корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели совместные учения американским эсминцем Roosevel. Суда двух стран отрабатывали взаимосовместимость по стандартам НАТО. Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС. Так, корабли отработали тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное. В ведомстве отмечают, что ВМС и в дальнейшем будет расширять сотрудничество в военной сфере с США. "Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух государств", - заявил после учений командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он отметил, что тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе. [gallery-6158] Как сообщают Українські Новини, Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения "Объединенные усилия-2020", которые проходят в Херсонской и Николаевской области и отметил, что боевой опыт украинских военных становится частью учебно-боевых программ. 21 сентября Россия начала стратегические командно-штабные учения "Кавказ-2020", которые прошли йдут рядом с оккупированными территориями Донбасса.