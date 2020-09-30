Украина и США провели совместные учения в Черном море

В Черном море корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины провели совместные учения американским эсминцем Roosevel. Суда двух стран отрабатывали взаимосовместимость по стандартам НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба командования ВМС.

Так, корабли отработали тактическое маневрирование, тренировки по связи, противовоздушной обороне, отражению ударов противника и тому подобное. В ведомстве отмечают, что ВМС и в дальнейшем будет расширять сотрудничество в военной сфере с США.

"Тренировка типа PASSEX является прекрасной возможностью для совершенствования мастерства, морской выучки и обмена опытом между экипажами кораблей двух государств", - заявил после учений командующий Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Он отметил, что тренировки с военными кораблями США - это опыт, который позволяет совершенствовать совместимость, чтобы быть готовыми вместе встать на защиту безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе.