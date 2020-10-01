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01 октября 2020, четверг, 06:50 3676
Общество 2020-10-01T07:30:12+03:00
Українські Новини
Когда украинцы будут отдыхать: перенос рабочих дней в 2021 году

Когда украинцы будут отдыхать: перенос рабочих дней в 2021 году

Валерия Драгомирова
Кабмин, Выходные, перенос рабочих дней, Выходные в 2021, Выходные 2021
Календарь. Фото: ulet.pro
Календарь. Фото: ulet.pro

Кабинет Министров рекомендует перенести 3 рабочих дня в 2021 для рационального использования рабочего времени и празднования Рождества, Дня независимости и Дня защитника Украины.

Такое решение приняли на заседании Кабмина, передают Українські Новини.

Так, рекомендуется перенести рабочий день пятницы, 8 января, на субботу, 16 января (7 января - Рождество); рабочий день понедельника, 23 августа - на субботу, 28 августа (24 августа - День независимости); пятницы, 15 октября, - на субботу, 23 октября (14 октября - День защитника Украины).

Такие рекомендации касаются предприятий, учреждений и организаций, для работников которых установлена 5-дневная рабочая неделя с 2 выходными днями (суббота и воскресенье), за исключением органов Пенсионного фонда, акционерного общества "Укрпочта", Государственной казначейской службы и банковских учреждений.

Как сообщали Українські Новини, в октябре украинцев ждет дополнительный день отдыха на День защитника Украины. В октябре всего ожидается 10 выходных дней.

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