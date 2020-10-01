Цены на газ в октябре: какие тарифы предлагают украинцам

В то время, как "Нефтегаз" сохранил цену на природный газ для населения на уровне 4,7 гривны/куб. м, консультационный центр "ГазПравда" заявляет, что цена на газ для населения на октябрь составляет 4,7-6,9 гривны/куб. м.

Об этом говорится в сообщении "ГазПравды", передают Українські Новини.

Согласно данным "ГазПравды", самую низкую цену на газ в размере 4,7 гривны/куб. м предложила газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", а самую высокую - 6,85 гривны/куб. м - ООО "Одессагаз-Поставка".

В свою очередь, средняя цена на газ среди поставщиков составляет 5,77 гривен/куб. м.

Тарифы на газ в октябре. Скриншот: gazpravda.com.ua

Как сообщали Українські Новини, с 1 августа в Украине прекратило действие положение о наложении специальных обязанностей (ПСО) на Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" по продаже газа населению и запущен рынок газа для бытовых потребителей.

Кроме того, в Минэнерго дали объяснение, подорожает ли электричество для украинцев с 1 октября. В министерстве опровергли повышение тарифов на электроэнергию.

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