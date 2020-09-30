В одной из школ Житомира заболели 30 педагогов, у троих выявили COVID-19

В то время как в Украине зафиксирован рекордный от начала пандемии суточный прирост заболевших коронавирусом, в одном из учебных заведений Житомира преподаватели массово ушли на больничный.

Как передают Українські Новини, об этом пишет телеканал C-TV.

Сообщается, что на ухудшение самочувствия пожаловались 30 преподавателей Житомирской общеобразовательной школы № 5. В связи с подобной ситуацией было принято закрыть учебное на карантин.

Отмечается, что среди заболевших педагогов было выявлено три случая коронавирусной инфекции COVID-19. Оставшихся преподавателей врачи отправили на тестирование.

Как рассказали представители Департамента образования и науки Житомирского городского совета, среди учащихся данной школы случаев заражения коронавирусом пока не выявлено.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие выходные в Житомире увеличилось количество учебных заведений, где COVID-19 выявили среди учащихся или персонала.

Также сообщалось, что председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма заразился коронавирусом нового типа.

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