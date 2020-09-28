Случаи заражения коронавирусом выявили в нескольких учебных заведениях Житомира

В то время за минувшие сутки в Украине уменьшилось количество заболевших COVID-19, которым необходима госпитализация, в Житомире увеличилось количество учебных заведений, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом в понедельник, 28 сентября, во время брифинга заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Как рассказал глава ОДА, COVID-19 диагностировали у учащихся и работников двух школ, детского сада и музыкального колледжа.

Бунечко также добавил, что вспышку коронавируса также подтвердили в школе-интернате в Тетереве.

Согласно данным Минздрава Украины, от начала пандемии в Житомирской области подтвердили 5 779 случаев заражения коронавирусом. Побороть опасное заболевание смогли 3 173 человека, еще 105 — скончались.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Житомире коронавирусом заразились преподаватели лицея легкой промышленности и городского лицея № 1.

Также сообщалось, что COVID-19 выявили у главы Житомирского областного совета Владимира Ширмы.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости