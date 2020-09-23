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23 сентября 2020, среда, 22:50 201
Силовые структуры 2020-09-23T22:50:01+03:00
Українські Новини
Зеленский понаблюдал за ходом учений "Объединенные усилия-2020"

Зеленский понаблюдал за ходом учений "Объединенные усилия-2020"

Кира Молчанова
Учения, Военные учения, Владимир Зеленский, Объединенные усилия - 2020
Учения
Учения "Объединенные усилия-2020". Фото: пресс-служба Офиса Президента

Президент Украины Владимир Зеленский посетил военные учения "Объединенные усилия-2020", которые проходят в Херсонской и Николаевской области и отметил, что боевой опыт украинских военных становится частью учебно-боевых программ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Это еще один сигнал мощной международной поддержки Украины в защите своей территориальной целостности и безопасности в Европе. Наш боевой опыт становится частью учебно-боевых программ, которые высоко ценятся во всем мире. Свидетельством этого является участие в учениях представителей наших государств-партнеров", - сказал Зеленский.

Учения Учения "Объединенные усилия-2020". Фото: пресс-служба Офиса Президента

Согласно сообщению, глава государства наблюдал за ходом стратегических командно-штабных учений, проводимых с привлечением определенных органов военного управления Вооруженных сил и органов управления других составляющих сил обороны.

Указано, что это первые учения высокого уровня, которые Украина проводит в статусе члена программы расширенных возможностей Организации Североатлантического договора (НАТО).

В учениях принимают участие самолеты. Фото: пресс-служба Офиса ПрезидентаВ учениях принимают участие самолеты. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Одной из главных задач учений является демонстрация готовности Украины дать отпор вооруженной агрессии самостоятельно и с использованием механизмов международной поддержки, а также способности противостоять другим угрозам.

Учения также будут способствовать определению дальнейших направлений развития системы управления Вооруженных сил.

Боевой вертолет на учениях. Фото: пресс-служба Офиса ПрезидентаБоевой вертолет на учениях. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Как доложил командующий войсками оперативного командования "Север" Валерий Залужный, подразделения отрабатывали штурм населенных пунктов, наступление с ходу на неподготовленную оборону, атаку переднего края противника, бой за овладение ротными опорными пунктами на первой позиции, применение тактического воздушного десанта.

Во время учений было также отработано строительство мостов и понтонов, переправку техники через реку.

Танк на учениях. Фото: пресс-служба Офиса ПрезидентаТанк на учениях. Фото: пресс-служба Офиса Президента

Танк стреляет на учениях Танк стреляет на учениях "Объединенные усилия-2020". Фото: пресс-служба Офиса Президента

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский прибыл в Николаевскую область для наблюдения за военными учениями "Объединенные усилия-2020".

Накануне корабли Военно-морских сил Вооруженных сил Украины приступили к практическому выполнению задач в море в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия-2020".

В это же время у границ Украины проходят военные учения российских войск "Кавказ-2020".

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