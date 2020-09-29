Кандидаты в мэры не обращались в Нацполицию с просьбами об охране, - Клименко

В то время, как "Слуга народа" зарегистрировала 32 тыс. кандидатов на местные выборы, кандидаты в мэры не обращались в Национальную полицию с просьбами о предоставлении им охраны.

Об этом в эфире телеканала ICTV 28 сентября вечером сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, передают Українськi Новини.

"Пока что нет (никто не обращался)", - сказал Клименко.

Он не исключил, что первым таким кандидатом станет действующий мэр Умани Черкасской области и вероятный кандидат в мэры Александр Цебрий.

Клименко сообщил, что, если такие обращения будут поступать в полицию, то ведомство будет действовать в рамках закона.

Как сообщали Українськi Новини, за последние сутки сотрудники Национальной полиции открыли 8 уголовных производств относительно нарушения процесса выборов. Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября.

Выборы депутатов парламента Крыма, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях Крыма, в отдельных районах городов, селах и поселках Донецкой и Луганской областей не проводятся.

Тем временем, большинство украинцев считает, что небольшие подтасовки не повлияют на местные выборы.

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