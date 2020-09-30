Более половины "коронавирусных" коек в Украине заняты, — Степанов

В то время, как в Украине зафиксирован новый антирекорд - впервые более 4 тысяч "коронавирусных" больных за сутки, 29 сентября было госпитализировано 733 больных коронавирусной инфекцией.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За сутки было госпитализировано 733 человека", - сказал он.

По его словам, по состоянию на текущий момент под прием больных отведено 29 666 коек в больницах, из них около 51% уже заняты.

Среди 4 027 человек, у которых 29 сентября была подтверждена коронавирусная инфекция, 276 детей и 171 медработник.

Всего с начала эпидемии заболели 13 720 детей и 15 250 медработников.

Как сообщали Українськi Новини, 28 сентября было госпитализировано 614 больных коронавирусной инфекцией.

Ранее в Украине обновили карантинные зоны. В "красную зону" попали: Тернополь и Бережаны Тернопольской области. Киев перешел в желкую зону из оранжевой. Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Тем временем, сегодня 203-й день карантина: какие ограничения действуют в регионах

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