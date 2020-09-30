В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой прямо в коридоре школы

В Килии ученик десятого класса лицея №3 отпросился с урок, вышел в коридор и полоснул себя ножом по горлу. Пострадавшему быстро оказали помощь учителя и медики, и он выжил. Возможно, подросток пытался покончить с собой, как это сделала школьница из Кривого Рога. Об этом сообщило информагентство "БессарабияINFORM". В администрации школы подводили, что подросток намеренно нанес себе телесные повреждения. Педагоги оперативно вызвали скорую, а пока она ехала - оказывали первую помощь пострадавшему. Сейчас он находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении Килийского многопрофильной больницы. В полиции считают, что школьник пошел на такой поступок из-за предубеждений в отношении его со стороны одного из учителей. Об этом сообщил заместитель начальника полиции ювенальной превенции в Одесской области Дмитрий Ревун. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и опрашивают педагогов, детей. Как сообщали Українські Новини, в Киеве в одной из опорных больниц для пациентов с COVID-19 на протяжении двух дней двое мужчин покончили с собой. В Запорожье девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла возле католического костела. Кроме того, в местных Telegram-каналах появилось фото погибшей. По их данным, ее зовут Анастасия.