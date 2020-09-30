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  • В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой прямо в коридоре школы
30 сентября 2020, среда, 17:05 1134
Происшествия 2020-09-30T18:30:04+03:00
Українські Новини
В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой прямо в коридоре школы

В Одесской области десятиклассник пытался покончить с собой прямо в коридоре школы

Кира Молчанова
Одесская область, Суицид, Подростковый суицид, Килия
Нож. Фото: pixabay
Нож. Фото: pixabay

В Килии ученик десятого класса лицея №3 отпросился с урок, вышел в коридор и полоснул себя ножом по горлу. Пострадавшему быстро оказали помощь учителя и медики, и он выжил. Возможно, подросток пытался покончить с собой, как это сделала школьница из Кривого Рога.

Об этом сообщило информагентство "БессарабияINFORM".

В администрации школы подводили, что подросток намеренно нанес себе телесные повреждения. Педагоги оперативно вызвали скорую, а пока она ехала - оказывали первую помощь пострадавшему.

Сейчас он находится в стабильном состоянии в хирургическом отделении Килийского многопрофильной больницы.

В полиции считают, что школьник пошел на такой поступок из-за предубеждений в отношении его со стороны одного из учителей.

Об этом сообщил заместитель начальника полиции ювенальной превенции в Одесской области Дмитрий Ревун.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и опрашивают педагогов, детей.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в одной из опорных больниц для пациентов с COVID-19 на протяжении двух дней двое мужчин покончили с собой.

В Запорожье девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла возле католического костела. Кроме того, в местных Telegram-каналах появилось фото погибшей. По их данным, ее зовут Анастасия.

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