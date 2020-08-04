В Запорожье девушка облила себя горючим и подожгла

Сегодня в центре Запорожья произошло жуткое самоубийство: молодая девушка облила себя горючей жидкостью и подожгла. Об этом сообщает Запорожье. ВГороде.

По словам спикера областного управления Нацполиции Елены Лебединской, около 4 часов утра в полицию сообщили о самоубийстве, которое произошло недалеко от запорожского цирка. Прямо около католического костела Санктуария Бога Отца Милосердного. Женщина облила себя горючей жидкостью и подожгла ее на себе. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего и личность погибшей.

Сейчас на месте работают правоохранители. Они выясняют, что побудило женщину совершить самоубийство.

Кроме того, в местных Telegram-каналах появилось фото погибшей. По их данным, ее зовут Анастасия.

Также в прошлом году в Черкасской области 11-летняя девочка попала в больницу с ожогами из-за новой опасной игры "Поджоги друга".

Такой смертельно опасный флешмоб под названием #Firechallenge становится все более популярным среди подростков. Дети поджигают себя или своих товарищей.