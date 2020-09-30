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  • Экс-депутат Береза подал в суд из-за отмены его регистрации кандидатом в мэры Киева
30 сентября 2020, среда, 16:54 485
Политика 2020-09-30T17:00:02+03:00
Українські Новини
Экс-депутат Береза подал в суд из-за отмены его регистрации кандидатом в мэры Киева

Экс-депутат Береза подал в суд из-за отмены его регистрации кандидатом в мэры Киева

Ольга Фандорина
Суд, иск в суд, Борислав Береза, Выборы мэра Киева, Кандидаты в мэры Киева
Борислав Береза. Фото: Борислав Береза/Facebook
Борислав Береза. Фото: Борислав Береза/Facebook

Окружной административный суд Киева получил иск об отмене регистрации бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы (внефракционный), у которого ранее нашли коронавирус, кандидатом в мэры Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Истец просит ОАСК признать противоправным и отменить постановление Киевской городской территориальной избирательной комиссии, датированное 28 сентября 2020 года, согласно которому Борислав Береза был зарегистрирован кандидатом на должность Киевского городского главы", - сказано в нем.

По мнению истца, при соответствующей регистрации был нарушен ряд требований Избирательного кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в течение 31 августа - 1 сентября, политические партии "Всеукраинское объеднение "Свобода" (Олег Тягнибок), "Объеднение "Самопомощь" (Андрей Садовый), Радикальная партия (Олег Ляшко) и "Эко Партия Березы" (Борислав Береза) на местных выборах 2020 года не проходят в Киевский городской совет.

Ранее охрана спасла Березу от Скабеевой на входе в зал заседаний ПАСЕ.

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