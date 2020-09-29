Украинцы будут получать по две пенсии сразу: в Кабмине анонсировали новую пенсионную реформу

В то время, как подать заявление для автоматического назначения пенсии можно также онлайн, В Украине планируют объединить солидарную и накопительные пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.

Такие планы в эфире "Украинского радио" анонсировала глава министерства соцполитики Марина Лазебная."Мы предлагаем сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем. Это когда у тебя есть собственный накопительный счет, на который ежемесячно ты и твой работодатель платите взносы", – объяснила Лазебная, пишет "Обозреватель".

На первых этапах работы из зарплаты сотрудника будут вычитать 2% и откладывать сумму на особый счет. В итоге взносы позволят людям, вышедшим на пенсию, получать более высокие выплаты. Лазебная объяснила, почему прежняя система начисления пенсий не может этого сделать сама.

"Если в государстве ничего не изменится, и будет только солидарный уровень пенсионного обеспечения, то даже с большой официальной зарплатой, выплатой взносов и приобретением стажа, пенсия будет 20-30% от зарплаты. Например, зарплата 10 000 гривен – это 3 000 пенсии", – добавила министр.

Пенсионная реформа в Украине уже запущена. Действует Министерство социальной политики. Пенсионный фонд пополняется за счет налогов. Однако этого мало, и в ПФУ постоянный дефицит.

Проблему должна решить накопительная система начисления пенсии. Тогда украинцев обяжут самим копить себе на пенсию. При этом сбор налогов в ПФУ тоже никуда не денется.

Пенсии в Украине в 2020.

Как сообщали Українські Новини, у украинцев могут высчитать до 50% из пенсии.

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