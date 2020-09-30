Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве

Президент Владимир Зеленский, который ранее призвал Верховную Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024, создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве. Об этом говорится в указе Президента №413\/2020 от 29 сентября, передают Українськi Новини. Совет будет функционировать как консультационно-совещательный орган при Президенте. Основными заданиями органа станут изучение проблемных вопросов при реализации прав граждан на жилье, обеспечение прав инвесторов и застройщиков, анализ реализации государственной политики в градостроительстве, мониторинг состояния исполнения законодательных актов в сфере градостроительства. Также координационный совет сможет нарабатывать предложения относительно стимулирования инвестиционной деятельности в градостроительстве, внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков, решения проблемных вопросов в сфере градостроительства. Совет имеет право получать необходимую информацию, материалы и документы от органов государственной власти и местного самоуправления. Члены координационного совета будут работать на общественных началах. Руководитель Офиса Президента должен в месячный срок внести предложения относительно персонального состава координационного совета. Как сообщали Українські новини, ранее общественные организации заявляли о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля. Также в ноябре 2019 года Зеленский отдавал приказ искоренить коррупцию из сферы строительства.