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Круглый стол: "Механизмы ликвидации и реорганизации районных советов"

30 сентября 2020, среда, 12:17 205
Президент 2020-09-30T13:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве

Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве

Александр Савич
Координационные советы, Градостротельство, Владимир Зеленский, Президент Владимир Зеленский
Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве. Фото: Офис президента Украины
Зеленский создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве. Фото: Офис президента Украины

Президент Владимир Зеленский, который ранее призвал Верховную Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024, создал координационный совет по решению проблемных вопросов в градостроительстве.

Об этом говорится в указе Президента №413/2020 от 29 сентября, передают Українськi Новини.

Совет будет функционировать как консультационно-совещательный орган при Президенте.

Основными заданиями органа станут изучение проблемных вопросов при реализации прав граждан на жилье, обеспечение прав инвесторов и застройщиков, анализ реализации государственной политики в градостроительстве, мониторинг состояния исполнения законодательных актов в сфере градостроительства.

Также координационный совет сможет нарабатывать предложения относительно стимулирования инвестиционной деятельности в градостроительстве, внедрения эффективных механизмов защиты прав инвесторов и застройщиков, решения проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Совет имеет право получать необходимую информацию, материалы и документы от органов государственной власти и местного самоуправления.

Члены координационного совета будут работать на общественных началах.

Руководитель Офиса Президента должен в месячный срок внести предложения относительно персонального состава координационного совета.

Как сообщали Українські новини, ранее общественные организации заявляли о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля.

Также в ноябре 2019 года Зеленский отдавал приказ искоренить коррупцию из сферы строительства.

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