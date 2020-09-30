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30 сентября 2020, среда, 14:44 158
Кабмин 2020-09-30T15:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмин установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни"

Кабмин установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни"

Александр Савич
Кабмин, Кабинет Министров, Компенсация, няня, Муниципальная няня
Украинцы могут получить компенсацию за услуги
Украинцы могут получить компенсацию за услуги "муниципальной няни". Фото: pixabay

Кабинет Министров установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни" при условии занятости каждого из родителей или опекунов, в то время как с марта по ноябрь 2019 по программе "муниципальная няня" было выплачено больше 31 млн гривен.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что компенсация услуги "муниципальная няня" предоставляется ее получателям при условии занятости каждого из родителей или опекунов ребенка в соответствии с законом "О занятости населения", кроме получателей, ухаживающих за детьми с инвалидностью или тяжелыми врожденными болезнями, а также тех получателей компенсации, у которых родилось одновременно 3 и больше детей.

При этом компенсация не предоставляется пребывающим в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет лицам.

Также устанавливается, что в случае ухода за ребенком с инвалидностью или врожденной болезнью компенсация выплачивается в двух размерах прожиточного минимума для детей до 6 лет, но не больше стоимости услуги няни, оплаченной получателем.

С 1 января 2021 года заявление с документами на получение компенсации услуги "муниципальная няня" принимаются только в случае подачи их почтой или в электронном виде.

Українські новини рассказывали с кем оставить ребенка на период карантина.

Также украинцы незаконно использовали услугу "муниципальная няня".

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