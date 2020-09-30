Кабмин установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни"

Кабинет Министров установил возможность компенсации за услуги "муниципальной няни" при условии занятости каждого из родителей или опекунов, в то время как с марта по ноябрь 2019 по программе "муниципальная няня" было выплачено больше 31 млн гривен.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передают Українські Новини.

Отмечается, что компенсация услуги "муниципальная няня" предоставляется ее получателям при условии занятости каждого из родителей или опекунов ребенка в соответствии с законом "О занятости населения", кроме получателей, ухаживающих за детьми с инвалидностью или тяжелыми врожденными болезнями, а также тех получателей компенсации, у которых родилось одновременно 3 и больше детей.

При этом компенсация не предоставляется пребывающим в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет лицам.

Также устанавливается, что в случае ухода за ребенком с инвалидностью или врожденной болезнью компенсация выплачивается в двух размерах прожиточного минимума для детей до 6 лет, но не больше стоимости услуги няни, оплаченной получателем.

С 1 января 2021 года заявление с документами на получение компенсации услуги "муниципальная няня" принимаются только в случае подачи их почтой или в электронном виде.

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