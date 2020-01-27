Муниципальная няня все популярнее: украинцы находят обходные пути

Государственная инициатива «муниципальная няня», которая заработала в Украине год назад, становится все популярнее, хотя с марта по ноябрь 2019 года услугой воспользовались чуть больше 6 тыс. человек. Сейчас программой хотят пользоваться не совсем легально.

Об этом сообщает украинское издание «Сегодня», которое изучило лазейки, применяемые украинцами.

Как работает «муниципальная няня»

Инициатива работает с начала 2019 года. Планировалось, что с ее помощью молодые родители смогут покрывать часть расходов на услуги няни. Сейчас сумма выплат привязана к прожиточному минимуму на ребенка и составляет 1779 гривен, а с июля этого года будет составлять 1859 гривен. Программой могут воспользоваться родители детей до 6 лет при условии, что они заключат официальный договор с няней, которая либо трудоустроена в агентстве, либо имеет статус физического лица-предпринимателя (ФЛП).

После заключения договора о найме няни, родители должны подать заявление в службу социальной защиты. В пакет документов, который нужно подать в государственные органы, входят чеки и выписки из банков, подтверждающие расходы на ребенка. Ежемесячно родители подают документы об оплате работы няни, а на указанный ими счет будут начисляться деньги до 10 числа каждого месяца.

Семья, которая пользуется такой услугой, продолжает пользоваться остальными выплатами на детей. При этом родителю не обязательно выходить на работу из декретного отпуска.

Популярность программы растет

Как сообщают журналисты «Сегодня», за первые три месяца работы услугой воспользовались всего 39 человек. Сейчас же их стало более 8 тысяч.

«По оперативной информации департаментов социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций по назначению компенсации услуги по уходу за ребенком до трех лет «Муниципальная няня», в 2019 году обратилось 8306 человек, из них положена компенсация 7698 лицам, отказано 172 лицам», - ответили в министерстве.

Сначала услугу активно критиковали: обычно зарплата специалистов такого профиля намного выше, чем предлагало государство. Издание, со ссылкой на аналитику рекрутингового портала hh.ua | grc, рассказало, что почти половина работодателей хотят найти няню на зарплату от 9800 до 15500 грн. Еще 29% готовы платить 15 600 грн до 21 300 грн. Есть вакансии, предлагающие оплату в диапазоне 21400 – 33100 гривен.

Сами няни просят за свои услуги зарплату около 12 000 гривен. В некоторых случаях – от 12100 до 24 200 гривен.

Если искать няню не через специализированный портал, а самостоятельно, то специалиста на 1 час можно нанять за 100 гривен, на день – за 1 000, а на месяц – от 18 тыс. грн.

«Так что, если учесть даже почасовую оплату и компенсацию в 1700 грн, то няни хватит не более чем на 17 часов в месяц - что позволит ей заниматься с ребенком по 3-4 часа всего 5 дней в месяц», - делают вывод журналисты, добавляя, что большинство нянь хотят работать не почасово, а полный день.

Только каждый пятый соискатель хотел частичную занятость, и только 11% вакансий готовы были ее предложить.

Украинцы нашли обходные пути

На фоне разницы между рыночными ценами на услуги няни и предложенной компенсацией, услугу «муниципальной няни» стали использовать не совсем законно. На сайтах с объявлениями можно было найти немало предложений о «помощи в оформлении компенсации». Работает это так: заказчику предлагают фиктивно оформить компенсацию, но самой услугой не пользоваться и только получать за это деньги.

Журналисты откликнулись на несколько таких объявлений. Оказалось, что люди, разместившие их, охотно готовы сотрудничать: заключать договора и ежемесячно предоставлять квитанции для фиктивной отчетности.

Родители тоже ищут такие услуги: планируют только формально заключать договор, и давать за это «няне» ежемесячно оговоренную плату.

В Министерстве социальной политики уже обеспокоены ситуацией и предложили внести изменения в программу, запрещающие самим родителям становится «муниципальными нянями». Но постановление пока так и не приняли.

Пока же украинские родители находят новые обходные пути, помогающие получать дополнительные деньги.

Напомним, Українські новини давали пошаговую инструкцию о том, как воспользоваться услугами «муниципальной няни».