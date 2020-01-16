С марта по ноябрь 2019 по программе "муниципальная няня" выплачено больше 31 млн гривен

С марта по ноябрь 2019 года 6 124 человека подали заявление в местные органы социальной защиты на компенсацию расходов по уходу за детьми до 3 лет по программе "Муниципальная няня" на сумму 31, 023 млн гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства социальной политики на запрос Українських Новин.

Больше всего заявлений за указанный период было подано жителями Львовской области (3 489,59 тис. гривен), Ривненской области (2 975,10 тис. гривен) и Киевской области (2 230,90 тис. гривен).

Минсоцполитики подчеркивает, что по состоянию на 10 декабря задолженности по выплатам этой компенсации нет.

Ранее Українськi Новини писали, как воспользоваться услугой "муниципальная няня": пошаговая инструкция.

Также в апреле 2019 количество желающих воспользоваться "муниципальной няней" выросло в 10 раз.

Ранее в правительстве заверили, что декретный отпуск отменять не будут. Кабинет Министров решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет.