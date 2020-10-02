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02 октября 2020, пятница, 00:00 28
Общество 2020-10-02T01:00:01+03:00
Українські Новини
Какой погоды ждать украинцам в октябре. Прогноз синоптиков на месяц

Какой погоды ждать украинцам в октябре. Прогноз синоптиков на месяц

Анна Рудык
Укргидрометцентр, Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах, погода в октябре
Осень. Фото: pixabay
Осень. Фото: pixabay

После теплого сентября с дождями в конце месяца, в октябре среднемесячная температура составит от +7 до +12 градусов. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, передают Українські Новини.

Так, в Укргидрометцентре отметили, что в горах среднемесячная температура составит 6-7 градусов тепла.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла), что близко к средним многолетним значениям", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщали Українські Новини, 1-2 октября в восточных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Кроме того, синоптики прогнозируют морозы в октябре и снег с "бабьим летом" в ноябре.

Тем временем Львам, Весам, Скорпионам и Козерогам октябрь сулит удачу во всех сферах жизни.

Также из-за высокой скорости повышения температуры в мире эксперты прогнозируют исчезновение до половины растений к 2050 году

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