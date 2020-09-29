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29 сентября 2020, вторник, 13:00 21
Экономика 2020-09-29T13:15:01+03:00
Українські Новини
Доллар для платежных карт начал падать

Доллар для платежных карт начал падать

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро, курс доллара для платежных карт
Доллар
Доллар

Во вторник курс продажи доллара для платежных карт по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с 28 сентября на 1,49 коп. до 28,4071 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,57 коп. до 28,0829 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро для платежных карт повысился на 4,46 коп. до 32,6119 UAH/EUR, курс продажи повысился на 3,70 коп. до 33,1945 UAH/EUR.

Курсы иностранной валюты для платежных карт:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 28,0829 28,4071 32,6119 33,1945 3,49 3,71
Максимальный 28,2500 28,7000 32,9500 33,5000 3,50 3,78
Минимальный 27,0000 28,3000 31,5000 33,0000 3,48 3,64

Как сообщали Українські Новини, во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 28 сентября на 1,88 коп. до 28,3769 UAH/USD, курс покупки – понизился на 1,80 коп. до 28,1634 UAH/USD.

Также НБУ ожидает укрепления гривны с началом продаж нового урожая зерновых. Нацбанк продолжает выходить на рынок, если колебания курса происходят в одну или другую сторону. С начала сентября НБУ продал 175 млн долларов для сглаживания колебаний.

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