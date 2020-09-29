Сегодня в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра

Сегодня, 29 сентября, в 79-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру, в Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра. Об этом сообщает JewishNews. В мемориальном шествии приняли участие несколько сотен человек. В 16:00 колонна двинулась от кинотеатра "Киевская Русь" возле станции метро "Лукьяновская" к памятнику "Меноре" в Бабьем Яру. "Участники Марша прошли по тому же пути, по которому нацисты вели на смерть евреев и других жителей Киева 79 лет назад – 29 сентября 1941 года. Колонну сопровождали автомобили Национальной полиции, сотрудники которой также участвовали в шествии. Кроме этого, во время Марша были замечены представители Полиции диалога", – сообщает JewishNews. Марш памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Фото: JewishNews В Марше приняли участие люди разных возрастов. "Участники Марша собрались вокруг мемориала "Меноры" в Бабьем Яру. Там их ждали раввин Йонатан Маркович из Киева и раввин Шломо Вильгельм из Житомира", – передает JewishNews. Марш памяти жертв Бабьего Яра в Киеве 29 сентября. Фото: JewishNews Раввин Шломо Вильгельм прочитал несколько еврейских молитв. Кроме того, присутствующие почтили минутой молчания память Софьи Яровой, Праведницы мира, которая спасла нескольких евреев Киева, и о смерти которой стало известно сегодня. В конце участники возложили к памятнику "Меноре" камни по еврейской традиции. Марш собираются провести снова в следующем году. Как сообщали Українські новини, сегодня исполнилось 79 лет расстрелам в Бабьем Яру – одному из страшнейших символов Холокоста. Также в Бабьем Яру появилась новая инсталляция, посвященная Холокосту.