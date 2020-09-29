Сегодня в Киеве состоялся Марш памяти жертв Бабьего Яра

Сегодня, 29 сентября, в 79-ю годовщину расстрелов в Бабьем Яру, в Киеве прошел Марш памяти жертв Бабьего Яра. Об этом сообщает JewishNews.

В мемориальном шествии приняли участие несколько сотен человек.

В 16:00 колонна двинулась от кинотеатра "Киевская Русь" возле станции метро "Лукьяновская" к памятнику "Меноре" в Бабьем Яру.

"Участники Марша прошли по тому же пути, по которому нацисты вели на смерть евреев и других жителей Киева 79 лет назад – 29 сентября 1941 года.

Колонну сопровождали автомобили Национальной полиции, сотрудники которой также участвовали в шествии. Кроме этого, во время Марша были замечены представители Полиции диалога", – сообщает JewishNews.

Марш памяти жертв Бабьего Яра в Киеве. Фото: JewishNews

В Марше приняли участие люди разных возрастов.

"Участники Марша собрались вокруг мемориала "Меноры" в Бабьем Яру. Там их ждали раввин Йонатан Маркович из Киева и раввин Шломо Вильгельм из Житомира", – передает JewishNews.

Марш памяти жертв Бабьего Яра в Киеве 29 сентября. Фото: JewishNews

Раввин Шломо Вильгельм прочитал несколько еврейских молитв. Кроме того, присутствующие почтили минутой молчания память Софьи Яровой, Праведницы мира, которая спасла нескольких евреев Киева, и о смерти которой стало известно сегодня.

В конце участники возложили к памятнику "Меноре" камни по еврейской традиции.

Марш собираются провести снова в следующем году.

Как сообщали Українські новини, сегодня исполнилось 79 лет расстрелам в Бабьем Яру – одному из страшнейших символов Холокоста.

Также в Бабьем Яру появилась новая инсталляция, посвященная Холокосту.

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