Зеленский призвал правоохранителей расследовать акт надругательства над скульптурой в музее Голодомора

Зеленский призвал правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства"

Зеленский призвал правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства"

Президент Владимир Зеленский, который ранее заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии , призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой в Национальном музее Голодомора, совершенный 22 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года", – сказано в нем.

Ранее к Зеленскому обратился с письмом президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, в котором просил предпринять меры для расследования и привлечения виновных к ответственности.

"Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – ответил ему Зеленский.

По его словам, дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования", – говорится в сообщении.

Зеленский заверил, что скульптура будет восстановлена, а мемориал – отреставрирован.

При этом он подчеркнул, что правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их.

Ранее музей Голодомора сообщил об акте вандализма по отношению к скульптуре девочки с колосками, не уточнив деталей.

Руководства музея заверило, что на скульптуре нет повреждений, но ее демонтировали для реставрации.

Как сообщали Українські новини, в ноябре 2019 года Госдеп США связал Голодомор и агрессию Российской Федерации.

Также в ноябре 2019 года Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора.

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