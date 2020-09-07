Зеленский призвал правоохранителей расследовать акт надругательства над скульптурой в музее Голодомора

Президент Владимир Зеленский, который ранее заявил о необходимости выяснить правду об Иловайской трагедии, призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой в Национальном музее Голодомора, совершенный 22 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українські Новини. "Президент Украины Владимир Зеленский осуждает любые проявления неуважения к памяти миллионов жертв Голодомора, их родных и всего украинского народа и призывает правоохранительные органы как можно быстрее расследовать акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида, который произошел в ночь на 22 августа текущего года", – сказано в нем. Ранее к Зеленскому обратился с письмом президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод, в котором просил предпринять меры для расследования и привлечения виновных к ответственности. "Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", – ответил ему Зеленский. По его словам, дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. "Полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования", – говорится в сообщении. Зеленский заверил, что скульптура будет восстановлена, а мемориал – отреставрирован. При этом он подчеркнул, что правоохранительные органы должны не только оперативно реагировать на случаи вандализма в отношении мемориалов и памятников, но и предотвращать их. Ранее музей Голодомора сообщил об акте вандализма по отношению к скульптуре девочки с колосками, не уточнив деталей. Руководства музея заверило, что на скульптуре нет повреждений, но ее демонтировали для реставрации. Как сообщали Українські новини, в ноябре 2019 года Госдеп США связал Голодомор и агрессию Российской Федерации. Также в ноябре 2019 года Зеленский с женой почтили память жертв Голодомора.