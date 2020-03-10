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10 марта 2020, вторник, 19:24 229
Общество 2020-03-10T19:24:25+02:00
Українські Новини
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

Ольга Фандорина
Италия, Ватикан, Вандализм, Рафаэль

В Станцах Рафаэля, которые находятся в Апостольском дворце в Ватикане, под одной из фресок появилась надпись "Лена, Тамара, Винница". Видеосвидетельство о вандализме опубликовал в своем Facebook пользователь по имени Александр Вознесенский.

"Автограф" был оставлен на одной из фресок в так называемых станцах Рафаэля (от итальянского Stanze di Raffaello -  то есть "комнаты Рафаэля") - помещениях во дворце Пап. Комнаты мастер расписал в 1508-1517 годах вместе с учениками. В каждой станце четыре фресковые композиции, каждая из которых полностью занимает одну стену.

"Я на минуту даже дар речи потерял от увиденного. Это даже не стыд, это... у меня слов не хватает. Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля", - написал у себя на странице Александр.

Также видно, что подобные надписи делали и туристы из других стран.


"Афинская школа" считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы Античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гипатия.

Рафаэль Санти расписал папский кабинет в 1509-1511 годах. На стенах художник создал четыре фрески, их общая тема — духовная деятельность человека. "Афинская школа" олицетворяет философию, "Диспут" — богословие, "Парнас" — поэзию и музыку, "Мудрость, умеренность и сила" — главные гуманистические и христианские добродетели. 

Напомним, в Польше оскорбительными надписями обрисовали украинское консульство, посольство направило ноту. Ранее полиция задержала подозреваемых в обстреле консульства Польши в Луцке, подрыве гранаты на ул. Грушевского в Киеве и осквернении памятников в Умани Черкасской области.

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