Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане

В Станцах Рафаэля, которые находятся в Апостольском дворце в Ватикане, под одной из фресок появилась надпись "Лена, Тамара, Винница". Видеосвидетельство о вандализме опубликовал в своем Facebook пользователь по имени Александр Вознесенский.

"Автограф" был оставлен на одной из фресок в так называемых станцах Рафаэля (от итальянского Stanze di Raffaello - то есть "комнаты Рафаэля") - помещениях во дворце Пап. Комнаты мастер расписал в 1508-1517 годах вместе с учениками. В каждой станце четыре фресковые композиции, каждая из которых полностью занимает одну стену.

"Я на минуту даже дар речи потерял от увиденного. Это даже не стыд, это... у меня слов не хватает. Некие Лена и Тамара из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля", - написал у себя на странице Александр.

Также видно, что подобные надписи делали и туристы из других стран.



"Афинская школа" считается одним из величайших творений Ренессанса. В центре фрески изображены Аристотель и Платон. Их окружают другие философы Античности: Сократ, Парменид, Диоген, Пифагор, Гераклит, Евклид и Гипатия.



Рафаэль Санти расписал папский кабинет в 1509-1511 годах. На стенах художник создал четыре фрески, их общая тема — духовная деятельность человека. "Афинская школа" олицетворяет философию, "Диспут" — богословие, "Парнас" — поэзию и музыку, "Мудрость, умеренность и сила" — главные гуманистические и христианские добродетели.

Напомним, в Польше оскорбительными надписями обрисовали украинское консульство, посольство направило ноту. Ранее полиция задержала подозреваемых в обстреле консульства Польши в Луцке, подрыве гранаты на ул. Грушевского в Киеве и осквернении памятников в Умани Черкасской области.