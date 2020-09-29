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29 сентября 2020, вторник, 11:59 161
Общество 2020-09-29T12:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве подскочила заболеваемость коронавирусом - 416 случаев за сутки

В Киеве подскочила заболеваемость коронавирусом - 416 случаев за сутки

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киеве 28 сентября по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 416 человек до 22 559, умерших - на 4 до 373.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко написал в телеграмм-канале, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в Киеве коронавирус обнаружили еще у 416 человек. Из них 38 детей. 4 больных умерли. Всего за период пандемии от вируса умерли 373 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 22 559", - написал он.

Заболели 214 женщин в возрасте от 20 до 91 года, а также 164 мужчины в возрасте от 19 до 90 лет, 19 мальчиков от 2 до 16 лет и 19 девочек от года до 16 лет.

Заболели также 11 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 53 человека, другие лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 48 человек.

Всего коронавирус преодолели 6 553 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружено в Деснянском районе - 71, Шевченковском - 55, Дарницком - 52 случая.

Как сообщали Українськi Новини, карантин в Украине длится 202 дня: какие ограничения действуют в эпидзонах.

Также Минздрав почти вдвое увеличил количество тестирований за сутки.

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