Децентрализацию не ощутили на себе половина украинцев

46,7% респондентов, опрошенных фондом "Демократические инициативы" им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, не ощутили никаких изменений с начала реформы децентрализации.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентам задавался вопрос: "С начала реформы децентрализации в 2015 году существенно выросли доходы местных бюджетов. Почувствовали ли вы какие либо результаты использования этих средств (улучшение качества услуг, благоустройства, социальной помощи) за это время?"

Так, 26,8% ответили, что они почувствовали некоторые изменения к лучшему, 46,7% - не почувствовали изменений, 12,1% - почувствовали изменения только к худшему, 14,3% - затруднились ответить.

Больше других результаты реформы почувствовали граждане центральных регионов (31%), а жители Восточной Украины таких изменений не увидели (54,5%).

Опрос проводился с 14 по 19 августа среди 2 022 совершеннолетних жителей всех регионов (кроме оккупированного Крыма и некоторых территорий Луганской и Донецкой области) методом личного формализованного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3%.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде создать 129 укрупненных районов вместо 490 нынешних.

Также правительство утвердило территории 1 470 теробщин в 24 областях.

В то же время в январе Президент Владимир Зеленский решил отозвать зарегистрированный им в Верховной Раде законопроект №2598 о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации власти.

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