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25 мая 2020, понедельник, 09:01 1092
Экономика 2020-05-25T09:15:02+03:00
Українські Новини
Общественные организации заявили о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля

Общественные организации заявили о дискредитации реформы государственного архитектурно-строительного контроля

Татьяна Зотова
Бизнес, Строительство, Архитектура, Градостротельство, ГАСИ
ГАСИ. Фото: ДТ
ГАСИ. Фото: ДТ

Введенная реформа архитектурно-строительного контроля сохранит статус-кво в коррупционной системе, сделает невозможным рассмотрение дел с участием ГАСИ в судах и создаст риск увеличения количества самовольных объектов.

Об этом говорится в открытом письме Национального союза архитекторов Украины, Конфедерации строителей Украины, ОО "Вместе против коррупции" и Коалиции Реанимационный Пакет Реформ к Президенту, Верховной Раде и Кабинету министров Украины.

Вместо этого экспертная среда предлагает собственный путь реформирования отрасли.

"1. Реанимировать рабочую группу при Министерстве развития общин и территорий Украины/Правительстве, обновить ее персональный состав, привлечь к ней представителей отрасли и экспертной среды, обеспечить участие в ее работе руководства ЦОИВ.

2.Обеспечить прозрачную процедуру экспертных обсуждений всех последующих изменений и шагов внедряемой реформы сферы градостроительства, а также взвешенное и системное реформирование отрасли", - говорится в письме.

Авторы письма напоминают, что Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ) в СМИ называют одним из самых коррумпированных государственных органов. Существует параллельная с официальных органов архстройконтроля сеть, которая собирает средства за выдачу исходных данных и разрешительных документов, за деньги "не замечает" нарушений и фактически руководит органом власти под прикрытием силовых структур.

Однако, предложенная властью реформа ликвидации ГАСИ вводит 3 новых госоргана:

Государственную сервисную службу градостроительства Украины – будет выполнять регистрационные функции в строительстве;

Государственное агентство по вопросам технического регулирования в градостроительстве – будет определять параметры, ГСН, Еврокоды;

Государственную инспекцию градостроительства Украины – станет проводить надзор и контроль в строительстве.

"Сама идея распределения разрешительных и контрольных функций является правильной, но ее внедрение без изменения порядка функционирования приведет к эффекту больной раковой клетки: вместо одного больного органа мы получим три", - говорится в обращении.

Так, специалисты архстройконтроля не будут несут ответственность за неправомерные решения. Прозрачные процедуры выдачи разрешений на строительство отсутствуют. Строительным контролем изначально не предусмотрено проверок соответствия проектов на строительство требованиям градостроительной документации.

Эксперты видят ряд проблем, которые создает введена реформа: сохранение статус-кво в коррупционной системе архстройконтроля; невозможность рассмотрения всех дел с участием ГАСИ, поскольку после ликвидации этого органа отсутствует его правопреемник, следовательно, в более 2,8 тыс судебных делах никто не понесет ответственность за нарушения; блокирование проведения любого государственного архитектурно-строительного контроля, поэтому есть обоснованный риск увеличения количества самовольных объектов.

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