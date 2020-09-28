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28 сентября 2020, понедельник, 21:45 12
Президент 2020-09-28T21:45:08+03:00
Українські Новини
Зеленский призывает Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024

Зеленский призывает Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024

Александр Савич
антикоррупционная стратегия, НАПК , Владимир Зеленский, Президент Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР ускорить утверждение антикоррупционной стратегии. Фото: Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ВР ускорить утверждение антикоррупционной стратегии. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский призывает Верховную Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы, в то время как больше половины жителей подконтрольной территории Донбасса негативно оценивают работу Зеленского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, передают Українськi Новини.

"Глава государства призывает Раду как можно скорее утвердить антикоррупционную стратегию на 2020-2024 годы", – говорится в нем.

Зеленский подчеркнул, что стратегия – это система мероприятий, внедрение которых может обеспечить координацию работы правоохранительных, антикоррупционных государственных органов на общегосударственном и местном уровнях.

По его словам, начиная с 2018 года в Украине отсутствует основной стратегический документ в сфере противодействия коррупции, что является одной из причин низкой эффективности деятельности антикоррупционных органов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что 21 сентября Кабинет Министров одобрил и подал на рассмотрение Рады проект закона "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", которым должна быть утверждена антикоррупционная стратегия.

Соответствующий законопроект №4135 уже зарегистрирован в парламенте.

Представляя проект стратегии, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков отметил, что создание такого документа является абсолютно необходимым шагом, поскольку 91% украинцев считают коррупцию очень серьезной проблемой.

"Стратегия содержит пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение их дублирования, цифровая трансформация и открытые данные, удобные и законные сервисы, нетерпимость к коррупции среди населения, а также обеспечение неотвратимости наказания.

Стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный секторы экономики; налоги и таможня, строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом", – отмечается в сообщении.

Как сообщали Українські новини, Зеленский посетит Донбасс вместе с верховным представителем ЕС Боррелем и президентом Евросовета Мишелем.

Также Национальный совет по вопросам антикоррупционной политики, который возглавил Зеленский, не собирался больше года.

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