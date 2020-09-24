На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом

В то время как в Украине зафиксировали рекордное количество выздоровевших после COVID-19, за минувшие сутки еще в одной гимназии Кременчуга подтвердили заражение коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Кременчук Today.

Вспышка коронавируса произошла в Кременчугской гимназии № 12, где COVID-19 выявили у одного из преподавателей.

Сообщается, что на самоизоляцию были отправлены все лица, которые в последнее время контактировали с заболевшим преподавателем. Самоизоляция продлится две недели.

В Кременчуге это уже четвертое учебное заведение, в стенах которых был подтвержден COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 23 сентября, в Кременчугском лицее № 5 класс, контактировавший с преподавателем, у которого подтвердили заражение, отправили на карантин.

Также сообщалось, что на карантин закрылась школа в одном из населенных пунктов Чутовского района области. Там коронавирусом также заразился один из учителей.

Кроме того, в Минздраве назвали город, где подтвердили наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

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