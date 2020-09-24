подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 сентября 2020, четверг, 22:00 539
Общество 2020-09-24T22:46:52+03:00
Українські Новини
На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом

На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом

Константин Долгий
Полтавская область, коронавирус в Украине, Коронавирус в Полтавской области, Коронавирус в школе, Самоизоляция учеников
Карантин в школе. Фото: Pixabay
Карантин в школе. Фото: Pixabay

В то время как в Украине зафиксировали рекордное количество выздоровевших после COVID-19, за минувшие сутки еще в одной гимназии Кременчуга подтвердили заражение коронавирусом.

Как передают Українські Новини, об этом со ссылкой на собственные источники пишет Кременчук Today.

Вспышка коронавируса произошла в Кременчугской гимназии № 12, где COVID-19 выявили у одного из преподавателей.

Сообщается, что на самоизоляцию были отправлены все лица, которые в последнее время контактировали с заболевшим преподавателем. Самоизоляция продлится две недели.

В Кременчуге это уже четвертое учебное заведение, в стенах которых был подтвержден COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 23 сентября, в Кременчугском лицее № 5 класс, контактировавший с преподавателем, у которого подтвердили заражение, отправили на карантин.

Также сообщалось, что на карантин закрылась школа в одном из населенных пунктов Чутовского района области. Там коронавирусом также заразился один из учителей.

Кроме того, в Минздраве назвали город, где подтвердили наибольшее количество случаев заражения коронавирусом.

Больше новостей о: Полтавская область коронавирус в Украине Коронавирус в Полтавской области Коронавирус в школе Самоизоляция учеников

Рыбаки бьют тревогу из-за массового мора рыбы в од...
С понедельника Тернополь вводит особый режим город...
В одной из школ Полтавской области у преподавателя...
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классо...
Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд 22:31
На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом 22:00
С понедельника Тернополь вводит особый режим городского транспорта и смешанное обучение в школах 21:58
ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий 21:30 Инфографика
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok