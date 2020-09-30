Кулеба рассказал, как Украина официально будет называть Лукашенко после 5 ноября

"Александр Лукашенко", – ответил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге на вопрос журналистов о том, как украинские власти будут называть Лукашенко с 5 ноября, когда завершится срок его 5-летней каденции в должности Президента Беларуси, в связи с непризнанием его легитимности после тайной "Инаугурации", передают Українськi Новини, в то время как Кулеба также заявил о том, что Украина поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

На уточняющий вопрос о том, будет ли Украина называть Лукашенко незаконно избранным или нелегитимным Президентом, министр ответил отрицательно.

"Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Фейсбуке. Но вы спрашиваете об официальной позиции. Я вам отвечаю, что официальная позиция – Александр Лукашенко", – сказал он.

Также Кулеба прокомментировал упоминание Украины на дебатах между кандидатами в Президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом и Демократической Джо Байденом.

"Что нас мало вспоминают в США в течение последнего года? Я когда в прошлом ноябре был в Вашингтоне, когда мы боролись за введение американских санкций против "Северного потока-2", то за минуту эфира CNN насчитал 12 упоминаний Украины.

Если в конце сентября этого года вспомнили один раз, то я считаю, что динамика позитивная", – сказал он.

В ходе дебатов Трамп обвинил Байдена в том, что его сын Хантер якобы заработал миллионы в Украине коррупционным путем.

Байден назвал это ложью.

Как сообщали Українські новини, Украина не признала Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Также "тайную инаугурацию" Лукашенко не признали несколько европейских стран.

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