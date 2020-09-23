подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.75 33.35
˟
23 сентября 2020, среда, 18:10 129
Европа 2020-09-23T18:10:16+03:00
Українські Новини
В Европе "тайную" инаугурацию Лукашенко не признали 7 стран

В Европе "тайную" инаугурацию Лукашенко не признали 7 стран

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Европа, выборы в Беларуси
В Минске 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Фото: телеграм-канал
В Минске 23 сентября состоялась тайная инаугурация Лукашенко. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Германия заявила, что не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

Также признать легитимность Лукашенко отказалась Словакия, заявил в твиттере глава МИД страны Иван Корчок.

С таким же заявлением выступил президент Литвы Гитанас Науседа. "Президентские выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми. Их результат незаконен. Никакая церемония — помпезная или секретная — не изменит этого неоспоримого факта", — заявил он.

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс объявил, что секретная инаугурация Лукашенко не делает его легитимным президентом страны.

Также о том, что Лукашенко "явно лишился своего мандата", заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек, в свою очередь, назвал инаугурацию Лукашенко незаконной.

Глава МИД Дании Йеппе Кофод считает, что Лукашенко подтвердил свою нелегитимность, устроив тайную инаугурацию.

Как сообщали Українські Новини, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина срочно проведет совещание для определения своей позиции относительно легитимности Александра Лукашенко после проведения тайной инаугурации Президента Беларуси.

Согласно независимым экзит-полам, на президентских выборах в августе этого года Лукашенко получил не более 16% голосов.

Больше новостей о: Александр Лукашенко Беларусь Европа выборы в Беларуси

В Киеве более трехсот новых случаев коронавируса и пять смертей за сутки
Осенний призыв в армию и премии членам правительства. Чем займется Кабмин в среду
Новости
Еще один депутат Верховной Рады заразился коронавирусом 18:21
В Европе "тайную" инаугурацию Лукашенко не признали 7 стран 18:10
В Офисе Президента отрицают, что окружение Зеленского участвовало в коррупционных схемах 18:07
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
Курс гривны на межбанке снизился после укрепления 17:50
больше новостей
Министр финансов рассказал, когда будет проведена следующая индексация пенсий 05:10
Что Ярославский строит в аэропорту Днепра: впервые обнародованы детальные планы нового аэропорта 08:55
Формула начисления пенсий. От чего зависят выплаты и кто может претендовать на самую большую пенсию 05:30 Инфографика
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
В украинском учебнике для начальных классов указано, что Киев был основан в XIX веке 19:01
В Киевской области "Европейская Солидарность" "зачистила" от идейных депутатов ячейки в Буче и Вишневом 09:25
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
Украина находится в мировых лидерах по использованию секонд-хенда 21:42
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
больше новостей
За полгода "Нефтегаз" получил убыток 11,5 млрд гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok