подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Мир
  • Америка
  • Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд
24 сентября 2020, четверг, 22:32 759
Америка 2020-09-24T22:50:27+03:00
Українські Новини
Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд

Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд

Александр Савич
США, Соединенные Штаты Америки, судебный иск, Мошенничество, Наследство, Дональд Трамп
Племянница Дональда Трампа обвинила его в мошенничестве и подала в суд. Фото: championat.com
Племянница Дональда Трампа обвинила его в мошенничестве и подала в суд. Фото: championat.com

Вслед за заявлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США обладают "невероятным" оружием, о котором никто не знает, стало известно, что племянница Трампа Мэри Трамп подала на него в суд за мошенничество. Об этом сообщает CNN.

Так, дочь старшего брата Трампа Фреда, 55-летняя Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении десятков миллионов долларов, которые должны были достаться ей в наследство от дедушки.

В иске Мэри Трамп утверждает, что для Трампов "мошенничество было не просто семейным бизнесом – это был способ жизни".

Многие из обвинений поданных в иске были описаны в книге Мэри Трамп, которая вышла летом этого года.

"В книге она говорит, что была исключена из завещания дедушки в результате смерти отца, а Роберт Трамп якобы объяснил ей, что она исключена, потому что ее отец умер от алкоголизма, и не было рядом, чтобы унаследовать долю", – передает CNN.

В иске также указывается, что после смерти отца Мэри в 1981 году братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней Мэри, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, воровали ее деньги, обманывали ее и скрывали свои истинные действия.

Как сообщали Українські новини, Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах президента США.

Также недавно Трампу отправили письмо с ядом.

Больше новостей о: США Соединенные Штаты Америки судебный иск Мошенничество Наследство Дональд Трамп

Трамп отказался гарантировать мирную передачу влас...
Масштабные пожары охватили Калифорнию, горят сотни...
Суд проят отменить создания территориальных избира...
Новая схема мошенников с QR-кодами. Воруют деньги ...
Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд 22:32
На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом 22:00
С понедельника Тернополь вводит особый режим городского транспорта и смешанное обучение в школах 21:58
ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий 21:30 Инфографика
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
В Киеве шесть школ закрыты на карантин, 296 классов на "дистанционке" 19:35
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok