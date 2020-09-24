Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд

Вслед за заявлением президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о том, что США обладают "невероятным" оружием, о котором никто не знает, стало известно, что племянница Трампа Мэри Трамп подала на него в суд за мошенничество. Об этом сообщает CNN. Так, дочь старшего брата Трампа Фреда, 55-летняя Мэри Трамп подала в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, в котором обвинила дядю, а также других членов семьи в похищении десятков миллионов долларов, которые должны были достаться ей в наследство от дедушки. В иске Мэри Трамп утверждает, что для Трампов "мошенничество было не просто семейным бизнесом – это был способ жизни". Многие из обвинений поданных в иске были описаны в книге Мэри Трамп, которая вышла летом этого года. "В книге она говорит, что была исключена из завещания дедушки в результате смерти отца, а Роберт Трамп якобы объяснил ей, что она исключена, потому что ее отец умер от алкоголизма, и не было рядом, чтобы унаследовать долю", – передает CNN. В иске также указывается, что после смерти отца Мэри в 1981 году братья Дональд и Роберт, а также сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней Мэри, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, воровали ее деньги, обманывали ее и скрывали свои истинные действия. Как сообщали Українські новини, Трамп отказался гарантировать мирную передачу власти в случае поражения на выборах президента США. Также недавно Трампу отправили письмо с ядом.