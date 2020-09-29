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29 сентября 2020, вторник, 20:04 109
Общество 2020-09-29T20:06:12+03:00
Українські Новини
Председатель Харьковского облсовета Чернов вместе и 10 депутатов заразились коронавирусом

Председатель Харьковского облсовета Чернов вместе и 10 депутатов заразились коронавирусом

Константин Долгий
Харьков, Харьковская область, Харьковский облсовет, Сергей Чернов, Вспышка коронавируса, Пандемия коронавируса
Сергей Чернов. Фото: vidrodzhennya.org.ua
Сергей Чернов. Фото: vidrodzhennya.org.ua

В то время за минувшие сутки заболеваемость коронавирусом среди украинцев выросла на треть, вспышка COVID-19 произошла в стенах Харьковского областного совета — заболел председатель Сергей Чернов и еще 10 депутатов.

Как передают Українські Новини, об этом пишет Depo.Харьков.

"Сергей Чернов находится на амбулаторном лечении. Да, у него подтвержденный коронавирус, но амбулаторно. Тяжелых случаев у нас нет", — прокомментировали ситуацию представители облсовета.

Также коронавирус выявили у 10 депутатов облсовета. В пресс-службе отметили, что все они также проходят лечение, о тяжелых случаях течения болезни среди них неизвестно.

Помимо депутатов еще несколько случаев COVID-19 выявили среди работников аппарата. У некоторых подтвердили заражение, другая часть — находится на самоизоляции.

Согласно данным Харьковского областного лабораторного центра, с начала пандемии в области было зафиксировано 18 135 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки это число увеличилось на 428.

Как сообщали Українські Новини, в Харьковской области сообщили о новом рекорде суточной смертности от COVID-19 с начала пандемии коронавируса.

Также сообщалось, что в Харькове вспышку коронавируса выявили в стенах психиатрической больницы, где COVID-19 подтвердили у более 20 человек.

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