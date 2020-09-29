Киев сковали масштабные утренние пробки. Где самые загруженные дороги

Утром 29 сентября в Киева водители снова "застряли" в огромных утренних пробках. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини. Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 10:10 в Киеве самым загруженным является Правый берег, где масштабные пробки сковали проспект Любомира Гузара, а также улица Вадима Гетьмана и Полевая. Пробки на ул. Вадима Гетьмана Кроме того, медленно двигаются автомобили и в районе станций метро "Святошин", "Житомирская" и "Берестейская". Пробки в Святошинском районе Киева Небольшие затруднения в движении наблюдаются и в сторону Софиевской Борщаговки и Вишневого. Традиционные пробки сковали Подол, в особенности Набережное шоссе и Набережно-Рыбальскую улицу. Неподалеку от станции метро "Почайная" загружена улица Новоконстантиновская. Пробки в Киеве. Карта: Google Maps Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году. Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.