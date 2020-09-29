подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 10:29 891 Карта
Общество 2020-09-29T10:29:21+03:00
Українські Новини
Киев сковали масштабные утренние пробки. Где самые загруженные дороги

Киев сковали масштабные утренние пробки. Где самые загруженные дороги

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, Пробки в столице
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Утром 29 сентября в Киева водители снова "застряли" в огромных утренних пробках. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, согласно данным сервиса, по состоянию на 10:10 в Киеве самым загруженным является Правый берег, где масштабные пробки сковали проспект Любомира Гузара, а также улица Вадима Гетьмана и Полевая. 

Пробки на ул. Вадима ГетьманаПробки на ул. Вадима Гетьмана

Кроме того, медленно двигаются автомобили и в районе станций метро "Святошин", "Житомирская" и "Берестейская".

Пробки в Святошинском районе КиеваПробки в Святошинском районе Киева

Небольшие затруднения в движении наблюдаются и в сторону Софиевской Борщаговки и Вишневого.

Традиционные пробки сковали Подол, в особенности Набережное шоссе и Набережно-Рыбальскую улицу. Неподалеку от станции метро "Почайная" загружена улица Новоконстантиновская.

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, правительство намерено построить Киевскую обходную дорогу (КОД) в рамках проекта "Большая стройка" в 2021 году.

Кроме того, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Больше новостей о: Пробки Google maps Пробки в Киеве Пробки в столице

Киев "застыл" в масштабных утренних пробках. Какие...
В Google Maps стали отображать информацию о распро...
В конце рабочей недели Киев "замер" в пробках. Где...
Киев парализовали утренние пробки. Какие улицы сто...
Заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на треть, смертность - почти вдвое за сутки
Запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, выборы и госслужба: чем займутся депутаты во вторник
Новости
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Киев сковали масштабные утренние пробки. Где самые загруженные дороги 10:29 Карта
Курс доллара упал. Почем продают валюту в обменниках во вторник 10:23
В Бабьем Яру откроют инсталляцию с расстрелянными колоннами, - СМИ 10:11
НАПК обнаружило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий 10:01
Вашингтонский экс-чиновник назвал позицию США по "Мотор Сич" "поразительным лицемерием" 09:59
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза 08:57
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
В Херсонской области хотят создать региональную игорную зону, — губернатор Гусев 16:13
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
Карантин в Украине длится 202 дня: какие ограничения действуют в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok