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27 сентября 2020, воскресенье, 05:30 2002
Общество 2020-09-27T06:00:03+03:00
Українські Новини
Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий

Как оформить автоматическое начисление пенсии не выходя из дома: В ПФУ назвали алгоритм действий

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионный фонд, ПФУ, Пенсия, назначение пенсии, Автоматическое назначение пенсии
Пенсионер. Фото: pixabay
Пенсионер. Фото: pixabay

В то время, как в мобильном приложении Пенсионного фонда можно получить информацию о зарплате, пенсии и трудовом стаже, подать заявление для автоматического назначения пенсии можно также онлайн. Глава правления фонда Евгений Капинус рассказал, как правильно это сделать, пишет "Урядовый курьер". 

По мнению Капиуса, автоматическое назначение пенсии - правильный подход. Так как человек не бегает с документами по кабинетам чиновников, а на момент приобретения права на назначение пенсии просто получает смс-сообщение или сообщение в личном кабинете о начислении пенсии, ее размер и дату ежемесячного поступления.

"Чтобы оформить пенсию автоматически, просто заранее нужно зайти на портал электронных услуг (portal.pfu.gov.ua, - ред.), выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии", заполнить анкету, загрузить копии документов, заверить заявление своей электронной подписью. Обработка и в случае необходимости проверка данных будет проведена заранее. Пенсию автоматически начислят по достижении пенсионного возраста", - уверяет специалист.

Сейчас уже подано 7,2 тысячи заявлений-анкет на автоматическое назначение пенсий.

В ПФУ уверены, что электронные сервисы будут получать все большую популярность среди украинцев. Это и удобство, и возможность избежать потери данных и их фальсификации. 

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