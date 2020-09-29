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29 сентября 2020, вторник, 05:00 12
Lifestyle 2020-09-29T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трем знакам зодиака звезды сулят удачу сегодня, — астролог

Трем знакам зодиака звезды сулят удачу сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на понедельник
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как новая неделя у Тельцов, Стрельцов и Козерогов началась с трудностей, сегодня Раков, Весов и Скорпионов ждет удачный день. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака во вторник, 29 сентября, расскажут Українські Новини.

Рак

Раков ждет продуктивный день, они смогут достичь значительного прогресса в делах. Звезды советуют представителям этого знака сконцентрироваться на сфере финансов и личной жизни. Важно четко понимать, чего хотите достичь, какие цели нужно ставить перед собой, тогда сумеете получить даже больше, чем планировали. Во второй половине дня будет сохраняться вероятность того, что Раки получат неожиданную прибыль или подарок.

Весы

Удача будет сопровождать Весов на протяжении всего дня. Во вторник представители знака смогут успешно проявить себя в различных сферах жизни. Звезды советуют с самого утра распланировать свой день, это поможет действовать слаженно и двигаться в нужном направлении. К вечеру Весы смогут расслабиться и провести время в компании близких и друзей.

Скорпион

Звезды уверяют, что в заранее спланированные действия избавят Скорпионов от ошибок и просчетов в делах. В первой половине вторника можно решать семейные вопросы. А после полудня особой загруженности делами представители этого знака не почувствуют. Также вечером можно отправиться на свидание или провести время с дурзьями.

Как сообщали Українські Новини, астрологи рассказали, каких знаков зодиака ждет роковая встреча во второй половине сентября.

Кроме того, астрологи рассказали, какие знаки зодиака избавятся от проблем и разочарований в конце этого месяца.

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