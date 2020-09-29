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  • Аваков назвал Фокина "махровым идитом" и предложил "гнать" его на пенсию
29 сентября 2020, вторник, 23:38 95
Политика 2020-09-29T23:41:05+03:00
Українські Новини
Аваков назвал Фокина "махровым идитом" и предложил "гнать" его на пенсию

Аваков назвал Фокина "махровым идитом" и предложил "гнать" его на пенсию

Кира Молчанова
Арсен Аваков, война на Донбассе, Витольд Фокин
Арсен Аваков. Фото: Facebook
Арсен Аваков. Фото: Facebook

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на скандальное заявление бывшего премьер-министра и первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Витольда Фокина, который не видит пока никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

Об этом Аваков написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Фокин, на войне, которой, как вы говорите, нет - погибли тысячи наших солдат и гражданских. Скажите это семьям погибших от русских "Градов" под Саур-Могилой и Иловайском!?.. Мерзавец. "Их там нет" - это слова Путина, а не представителя Украины. Слова Фокина за последние недели наносят колоссальный ущерб стране и приносят боль и гнев в сердца украинцев. Махрового идиота нельзя прятать за старостью. Немедленно гнать, как минимум, снова на пенсию", - написал министр.

По мнению Фокина, на Донбассе воюют наемники из около 30 разных стран мира, но при активной поддержке войск России.

Как сообщали Українськi Новини, 20 сентября глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - Россия) Леонид Кравчук заявил, что без внесения Верховной Радой изменений в постановление о выборах Россия заблокирует работу ТКГ.

Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам.

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