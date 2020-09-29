подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 13:53 323
Общество 2020-09-29T14:45:01+03:00
Українські Новини
Сегодня исполняется 79 лет расстрелам в Бабьем Яре — одному из страшнейших символов Холокоста

Сегодня исполняется 79 лет расстрелам в Бабьем Яре — одному из страшнейших символов Холокоста

Константин Долгий
Бабий Яр, Холокост, Память, Трагедия в Бабьем Яру, День памяти
Памятник расстрелянным в Бабьем Яре. Фото: depositphotos.com
Памятник расстрелянным в Бабьем Яре. Фото: depositphotos.com

29 сентября 1941 года в Киеве немецкие оккупационные войска провели массовый расстрел мирного расстрела в урочище Бабий Яр, который в отечественной и мировой истории стал печальным символом Второй мировой войны и зверств, совершавшихся на ее протяжении.

Урочище Бабий Яр находится на северо-западе Киева, между районами Сырец и Лукьяновка. На протяжении 1941-1943 годов в это месте, по разным данным, были убиты от 70 до 200 тысяч мирных жителей и военнопленных.

Вскоре после оккупации Киева немецкая администрация распространила среди жителей города объявление о том, что 29 сентября всем евреям необходимо явиться в назначенное место, чтобы потом якобы отправиться в Германию для "лучшей жизни". За невыполнение данного приказа немцы пригрозили расстрелом.

По словам историков, только в первые дни расстрелов — 29 и 30 сентября — в урочище погибли более 33 тысяч человек, которых отряды эсэсовцев убивали целыми группами.

В дальнейшем, данное место неоднократно использовалось немцами для массовых убийств. Так, в период с 1941 по 1943 год в урочище Бабий Яр расстреляли 70 тысяч евреев, несколько лагерей ромов, почти 700 пациентов Павловской психиатрической лечебницы, трое игроков киевского "Динамо", а также десятки тысяч пленных красноармейцев.

Отметим, что из всех расстреливаемых в Бабьем Яре людей смогли спастись 29 человек.

Как сообщали Україснькі Новини, во вторник, 29 сентября, в Киеве состоится Марш памяти жертвам расстрелов в Бабьем Яре, участие в котором примет человек, лично переживший события тех дней.

Больше новостей о: Бабий Яр Холокост Память Трагедия в Бабьем Яру День памяти

Пройдут по дороге смерти:  в Киеве состоится Марш ...
В ближайшее время внесу проект Постановления об ув...
Эксперты назвали три продукта для улучшения памяти...
В Киеве открыли памятник поэтессе Телиге...
Кабмин изменил процедуру въезда в Украину иностранцев на время пандемии
В "Нефтегазе" назвали цену на газ для украинцев в октябре
Новости
Рада внесла изменения в Таможенный кодекс 14:51
За продажу электронных сигарет несовершеннолетним могут ввести штраф до 23,8 тыс. гривен 14:42
Вакцина от коронавируса. На завершающей стадии испытаний находятся 8 компаний 14:27
Депутат Рады Юрченко обжаловал арест с залогом 3 млн гривен 14:24
Лидер партии "Голос" заболела коронавирусом 14:08
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза 08:57
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Суд над тещей Сергея Притулы
Теща Сергея Притулы, которая на машине сбила маму с ребенком, пришла в суд 12:01
больше новостей
КС отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok