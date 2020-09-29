Сегодня исполняется 79 лет расстрелам в Бабьем Яре — одному из страшнейших символов Холокоста

29 сентября 1941 года в Киеве немецкие оккупационные войска провели массовый расстрел мирного расстрела в урочище Бабий Яр, который в отечественной и мировой истории стал печальным символом Второй мировой войны и зверств, совершавшихся на ее протяжении.

Урочище Бабий Яр находится на северо-западе Киева, между районами Сырец и Лукьяновка. На протяжении 1941-1943 годов в это месте, по разным данным, были убиты от 70 до 200 тысяч мирных жителей и военнопленных.

Вскоре после оккупации Киева немецкая администрация распространила среди жителей города объявление о том, что 29 сентября всем евреям необходимо явиться в назначенное место, чтобы потом якобы отправиться в Германию для "лучшей жизни". За невыполнение данного приказа немцы пригрозили расстрелом.

По словам историков, только в первые дни расстрелов — 29 и 30 сентября — в урочище погибли более 33 тысяч человек, которых отряды эсэсовцев убивали целыми группами.

В дальнейшем, данное место неоднократно использовалось немцами для массовых убийств. Так, в период с 1941 по 1943 год в урочище Бабий Яр расстреляли 70 тысяч евреев, несколько лагерей ромов, почти 700 пациентов Павловской психиатрической лечебницы, трое игроков киевского "Динамо", а также десятки тысяч пленных красноармейцев.

Отметим, что из всех расстреливаемых в Бабьем Яре людей смогли спастись 29 человек.

Как сообщали Україснькі Новини, во вторник, 29 сентября, в Киеве состоится Марш памяти жертвам расстрелов в Бабьем Яре, участие в котором примет человек, лично переживший события тех дней.

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