Пройдут по дороге смерти: в Киеве состоится Марш памяти по жертвам расстрелов в Бабьем Яре

Сегодня, 29 сентября, в Киеве запланировано мероприятие, целью которого является почтить память десятков тысяч людей, зверски расстрелянных в Бабьем Яре в 1941 году.

Как написал на своей странице в Facebook директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, участие в марше примет Евгений Городецкий, который лично соприкоснулся с событиями тех дней и смог выжить.

Марш памяти запланирован на 16:00, место сбора участников — кинотеатр "Киевская Русь". Памятное шествие пройдет по той же дороге, где когда-то на расстрел шли десятки тысяч человек.

Свою печальную известность Бабий Яр получил как место, где с 1941 по 1943 года происходили массовые казни мирных жителей и пленных красноармейцев немецкими оккупационными войсками. По данным исследователей, немцами было расстреляно около 200 тысяч человек.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости