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29 сентября 2020, вторник, 10:11 106
Общество 2020-09-29T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Бабьем Яру откроют инсталляцию с расстрелянными колоннами, - СМИ

В Бабьем Яру откроют инсталляцию с расстрелянными колоннами, - СМИ

Ирина Дорофейчук
Геноцид, Бабий Яр, Холокост, Жертвы, арт-объект
Бабий Яр. Фото: strana.ua
Бабий Яр. Фото: strana.ua

На территории Бабьего Яра в Киеве 29 сентября откроют аудио-световую инсталляцию, посвященную 79-й годовщине Холокоста. В рамках мероприятия Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" представит на территории урочища несколько арт-проектов.

Об этом сообщается на сайте центра, информирует портал kiev.strana.ua.

Среди прочего будет установлена временная аудио- и визуальная инсталляция.  Она представляет собой десять металлических колонн - символов уничтоженных людей. Колонны прошиты следами пуль.

"На 79-ю годовщину трагедии мы представим первые проекты на территории яра. Самый большой из этих проектов - 40 метров в диаметре, будет открыт на участке, где планируется возведение мемориала", - заявил генеральный директор Мемориального центра Макс Яковер.

В аудиоинсталяции хор голосов озвучит имена убитых. Причем часть аудиоинсталяции будет расположена на Дороге Скорби и на площади у памятника "Менора".

Кроме того, на территории урочища ко Дню памяти жертв Бабьего Яра будут установлены монокуляры, благодаря которым каждый посетитель сможет увидеть, как выглядела эта территория 79 лет назад.

Открытие подготовил творческий коллектив из ста человек - граждан Украины, Израиля, Великобритании и США при участии украинского театрального режиссера Влада Троицкого и российского режиссера Ильи Хржановского.

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