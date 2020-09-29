Синоптики прогнозируют в октябре среднюю температуру +7…+12 градусов

Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует среднемесячную температуру +7...+12 градусов в октябре.

Об этом говорится в сообщении Гидрометцентра, передают Українські Новини.

"Средняя месячная температура предполагается 7-12 градусов тепла (в горах 6-7 градусов тепла), что близко к средним многолетним значениям", - говорится в сообщении.

Месячное количество осадков ожидается 30-65 мм, в Карпатах до 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как сообщали Українськi Новини, уже в октябре пойдет снег и ударят морозы: синоптики дали прогноз до конца осени.

Кроме того, синоптики полагают, что осень-2020 в Украине будет и дальше аномально теплой и сухой. Постепенное похолодание начнется только в первых числах октября, а первый мокрый снег ожидается не ранее конца следующего месяца.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. Зато ноябрь, по прогнозам синоптика, будет преимущественно теплым для такого времени с незначительными морозами и осадками - снегом или дождем.

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