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  • Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять
30 сентября 2020, среда, 05:20 3474
Экономика 2020-09-30T06:15:15+03:00
Українські Новини
Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять

Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять

Кира Молчанова
НБУ, Монеты, банкноты, 25 копеек
Так выглядят купюры, которые выведут из обращения. Коллаж пресс-службы НБУ
Так выглядят купюры, которые выведут из обращения. Коллаж пресс-службы НБУ

Сегодня последний день, когда в ходу остаются монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Однако обменять их можно будет в течении еще трех лет в любом отделении банка. О том, что делать с деньгами, у которых "истекает срок годности", рассказали в пресс-службе НБУ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты номиналом в 1 гривну старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми "серебристыми" гривнами. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.

Кроме того, в НБУ напомнили, что уже сделано для оптимизации денежной системы. Так, НБУ:

  • вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек;
  • начал заменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами;
  • обновил дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;
  • ввел в обращение новую банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом в 10 гривен. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе - в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Также Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

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