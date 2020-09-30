Сегодня последний день, когда можно расплатиться монетами 25 копеек. Где их обменять

Сегодня последний день, когда в ходу остаются монеты номиналом 25 копеек и банкноты 1992 года выпуска. Однако обменять их можно будет в течении еще трех лет в любом отделении банка. О том, что делать с деньгами, у которых "истекает срок годности", рассказали в пресс-службе НБУ.

Обменять монеты и старые банкноты в любом отделении банка можно до 30 сентября 2021 года. Потом нужно будет обращаться в НБУ или уполномоченные банки (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

Кроме того, с 1 октября НБУ будет активнее менять обращения банкноты номиналом 1 и 2 гривны и монеты номиналом в 1 гривну старого образца (золотистого цвета). Из заменят новыми "серебристыми" гривнами. Но менять их не надо. Их просто не будут выдавать в банках после того, как они туда попали.

Кроме того, в НБУ напомнили, что уже сделано для оптимизации денежной системы. Так, НБУ:

вывел из обращения монеты 1, 2 и 5 копеек;

начал заменять банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен монетами;

обновил дизайн банкнот номиналом 20, 50, 100, 200 и 500 гривен;

ввел в обращение новую банкноту наивысшего номинала – 1000 гривен.

Как сообщали Українські Новини, 3 июня Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом в 10 гривен. На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, на аверсе - в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал монеты.

Также Национальный банк Украины ввел в обращение две памятные монеты, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Монеты входят в серию "Духовные сокровища Украины".

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