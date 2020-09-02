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02 сентября 2020, среда, 13:14 1141
Финансы 2020-09-02T14:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек

НБУ изымает из оборота монеты в 25 копеек

Сергей Жолобецкий
Гривна, НБУ, Деньги, Монета, Гривня, 25 коп.
25 коп. изымают из обращения
25 коп. изымают из обращения

В то время как украинской валюте исполнилось 24 года, Национальный банк решил вывести из обращения монету 25 коп. с октября.

Об этом сообщил замглавы НБУ Алексей Шабан, передают Українські Новини.

"С 1 октября монеты 25 коп перестают быть платежным средством. С октября ними не можно будет платить за товары или услуги. Но эти монеты можно после 1 октября сдавать в банки и менять на другие банкноты и монеты еще 3 года", - сказал он.

Шабан добавил, что НБУ с 1 октября изымает из оборота купюры старых номиналов выпуска до 2003 года.

Таких банкнот менее 2% в обращении на данный момент.

Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

За период с 1 октября 2019 по 31 августа 2020 года с наличного оборота изъято 77,5 млн штук монет мелких номиналов, из них номиналом:

1 коп. – 3,5 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

2 коп. – 1,9 млн штук или 0,14% от монет этого номинала в обращении;

5 коп. - 23 млн штук или 1,3% от монет этого номинала в обращении;

25 коп. – 49,1 млн штук или около 3% от монет этого номинала в обращении.

Как сообщали Українські Новини, монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

В результате после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала - номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

Ряд из 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных странах мира - от США, Канады, Великобритании до Чехии, Дании, Швейцарии и Австралии.

Объем денежных переводов в Украину сократился на 13,5% до 922 млн долларов по сравнению с июлем прошлого года. 

1 сентября Украина должна выплатить МВФ 295,5 млн СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу НБУ на 1 сентября составляет более 400 млн долларов.

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